Tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoroso le cose non sono andate per il verso giusto. Dopo la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, la coppia è resistita un po’ di mesi fino a “scoppiare” del tutto.

Manila Nazzaro, il retroscena bomba di Lorenzo Amoroso

In queste ore Amoroso, durante una diretta Instagram insieme a Biagio D’Anelli intercettata dalle colleghe di IsaeChia, ha svelato un retroscena bomba sulla sua ex Manila Nazzaro:

Non mi sarei mai aspettato tanta cattiveria nei miei confronti e soprattutto che la signora Nazzaro dopo pochissimi giorni che avevamo rotto – probabilmente già prima, mi viene da pensare – si frequentava già con un altro. Ci sono le prove. Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con uno. Va pubblicamente nei posti. Se seguono le storie di lei lo sanno. Se lei ha scelto il chiodo schiaccia chiodo per dimenticarmi va bene, ma non parlare più di me.

Lorenzo Amoruso ha parlato pure degli ultimi mesi insieme a Manila Nazzaro:

Potrei dire tante cose ma la cattiveria con la quale questa persona mi ha trattato tenendomi lontano tre mesi e mezzo, dicendomi “fatti curare“, “sei malato“, solo perché perdevo un po’ di tempo con la playstation… E poi vieni a scoprire che piangeva e parlava sui giornali, nelle trasmissioni e nelle radio, di matrimonio. E’ arrivata anche a parlare male del fatto che noi abbiamo perso una bambina. Ha detto che ci siamo lasciati in quel periodo. Io ho pianto una settimana intera e sentir dire certe cose è stata una coltellata. E’ vero, abbiamo litigato. Ci sono state delle problematiche però non può dare delle responsabilità solo al sottoscritto facendomi passare per una persona immorale, cattiva, al limite del legale, visto che ha detto che ero pronto a metterle le mani addosso. Ha fatto tutto lei, ha deciso che la storia non doveva più esserci. Allora non è parlare più, ti sei riaccompagnata, ti stai facendo la tua vita…Lo dico adesso perché sono più tranquillo.

E ancora:

L’ho sempre amata, io ho cambiato la mia vita per lei. Ho messo lei e i suoi bambini davanti a tutto e tutti. Ma i fatti sono lì. Quindi so che non c’è riconoscenza nella vita ma ha voluto rompere per chissà quale mancanza di rispetto. E per carità, l’arrabbiatura c’è stata, ma anche lei ha detto tante cose. Anzi, ha toccato un tasto molto brutto. Quando una donna ti arriva a dire “ecco, abbiamo perso la bambina perché Dio lo sapeva che ci saremmo lasciati e quindi ci ha voluto punire” è bruttissimo. Nel momento in cui eravamo nervosi anche io lei le ho detto una cosa bruttissima, le ho detto “non vedo l’ora che ti arrivi la menopausa così la finiamo”. Chiedo scusa a tutte le donne, mi taglierei una gamba o un braccio per tornare indietro e non dirlo. Quando ci si arrabbia si dicono cose brutte.

Cosa è cambiato dopo il Grande Fratello Vip

In ultimo, proprio Amoruso ha parlato del cambiamento di Manila dopo il GF Vip:

E’ sotto gli occhi di tutti – ci sono anche gli autori del Grande Fratello Vip che potrebbero dire se è giusto e sbagliato – che lei doveva uscire dopo tre mesi perché il contratto scadeva. Ci siamo sentiti per telefono perché si poteva fare quella roba lì e io le dissi di continuare. Lei voleva restare perché diceva che non aveva dato quello che voleva dare. Parlai con i suoi genitori, mi presi la responsabilità e cercai di risolvere al massimo che potevo. Lei ha finito il suo percorso e quando è uscita sono iniziate le problematiche. Ha detto che eravamo estranei e a Natale mi ha regalato una statuetta con i nostri nomi e quelli dei figli con su scritto: “Il Natale siamo noi”. Cercavamo di avere un bambino in quel periodo lì. Ha fatto una scelta, ci sono stato male ma ne verrò fuori. Spero che la vita mi dia la possibilità di essere felice. Ho la coscienza a posto. Ho fatto di tutto e di più per renderla felice e ho trattato i suoi figli come miei. Io la ringrazierò a vita per avermi voluto dare una bambina all’età di 42 anni ma giocare su questa cosa qua è brutto.