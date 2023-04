Perché Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati: ora parla lui

La storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è finita da qualche tempo. Di recente l’ex Vippona era intervenuta alla trasmissione Verissimo parlando della rottura e del rammarico per non essere riuscita a realizzare il sogno di sposarsi: “Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio”, aveva detto. Ma perché Manila e Lorenzo si sono lasciati? A parlare adesso è stato proprio l’ex calciatore.

Attraverso le sue Instagram Stories, Lorenzo Amoruso ha risposto alle domande e alle curiosità dei suoi follower. La maggior parte, ovviamente, si sono concentrate proprio sulla fine della sua storia d’amore con Manila Nazzaro.

Lorenzo non si è tirato indietro ma anzi ha replicato a gran parte delle domande, anche quelle più “scomode” legate alla sua relazione con Manila. “Non replicherò a ciò che ha detto Manila, ma vi posso dire che sono discussioni che succedono in tantissime famiglie moderne”, ha commentato, riferendosi alla decisione presa dall’ex Miss Italia di interrompere la loro storia.

Ma perché si sono lasciati? A quanto pare non ci sarebbe stato alcun tradimento ma anzi, anche Lorenzo ha confermato quanto già detto da Manila a Verissimo, parlando di “motivi futili”. Ecco quali sono state le sue parole:

Sì, eravamo affiatati, credo che lo si notava entrando in un locale, quanto eravamo affini sotto tantissimi punti di vista. Ci siamo lasciati – è stata lei a prendere la decisione – perché c’è stata una discussione futile, degenerata sicuramente dove lei poi si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla di lì, quindi ne devo prendere atto e pensare anche a me stesso.