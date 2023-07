Enrico Brignano ha fatto arrabbiare la bella Napoli (e non solo) per via di un commento fuori posto a Mario Forte, cantante neomelodico che ha avuto il dispiacere di imbattersi in una esternazione pubblica dell’attore che ha considerato “Pattume” un suo video.

“Pattume”, Enrico Brignano chiede scusa al cantante neomelodico

Mario Forte, da vero signore e deluso da Brignano, ha condiviso il suo pensiero su Instagram ricevendo anche il commento di Flora Canto, moglie dell’attore, sicura che il profilo del marito fosse stato hackerato:

Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento… figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito cosa è accaduto e se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo!

Ed invece Enrico Brignano “Pattume” lo ha scritto per davvero. Di seguito, dopo il polverone, ha chiamato privatamente Mario Forte scusandosi con lui:

Buonasera a tutti, mi ha appena chiamato il signor Enrico Brignano ed ha ammesso con tanta umiltà di aver commesso una leggerezza. Io accetto le sue scuse perché tutti possiamo sbagliare e poi è biblico perdonare. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno preso le mie difese, però non alimentiamo l’odio e non prolunghiamo la cosa perché anche il signor Brignano ha una famiglia e dei figli.

Da tutta questa storia abbiamo imparato una cosa: chi sono i veri signori e chi invece no.