Ai funerali di Silvio Berlusconi che si sono tenuti ieri, erano molteplici i volti noti presenti per l’ultimo saluto all’ex premier. Grande assente, Emilio Fede, amico fraterno di Berlusconi, come si è autodefinito lui stesso. Ma perché Fede non era presente?

Emilio Fede assente al funerale di Berlusconi: ecco perché

Alla vigilia dei funerali di Berlusconi, Emilio Fede aveva confidato il suo desiderio di “sedermi di fianco a lui” perché “io gli ho voluto bene come a un fratello”. I suoi piani sono stati però disattesi, come evidenziato in un video in cui il giornalista appare confuso e affranto mentre cerca di raggiungere Arcore.

Emilio Fede è a bordo di un’auto, accompagnato da un “collega giornalista”, come spiega lui stesso. Nel filmato, postato sul suo profilo Instagram, Fede si appella persino a forze dell’ordine e pompieri, puntando il dito contro il suo autista che avrebbe dovuto accompagnarlo all’ultimo saluto a Berlusconi nel Duomo di Milano:

Il mio autista è sparito, non si è fatto trovare – un personaggio squallido che va arrestato – ha bloccato la mia macchina non consentendomi di partire in tempo per raggiungere Piazza Duomo. Già soltanto a dirlo piango di tutto. Questo personaggio ci ha fatto scendere dalla macchina, ha buttato via le chiavi e ci ha lasciato per strada. Oggi è il momento del dolore sì, ma anche della rabbia.

Infine si è rivolto direttamente all’ex premier per quello che, di fatto, è stato il suo ultimo saluto:

Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire ‘Silvio, vengo con te! Non mi mollare. Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto’.

Nel video in apertura il momento in cui Emilio Fede apprende della morte di Silvio Berlusconi in diretta Instagram.