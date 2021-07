Elisabetta Gregoraci è stata accusata sui social di dedicare canzoni d’amore a Pierpaolo Pretelli. Già fa ridere così, lo so. Ma proseguiamo pure in questo assolato martedì di luglio.

Elisabetta Gregoraci accusata di dedicare canzoni d’amore a Pierpaolo

Tra i commenti web del profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci ne è comparso uno che l’ha pubblicamente rimproverata invitandola a smettere (continua a far ridere, lo so):

Basta dedicare canzoni a Pierpaolo, hai rotto. Quello presenta la ragazza a tutta la famiglia, gli fa passare dei momenti insieme al figlio (cosa molto seria, non è un gioco perché non credo che tu presenti a tuo figlio il primo uomo che passa) e tu ancora gli corri dietro? Ma tutto apposto? Ma trovati un uomo che ama solo te Elisabetta, veramente. Basta! Dopo un po’ risulti senza dignità.

Questo il commento assurdo che hanno scritto alla Gregoraci.

Ma esattamente, quando partorite commenti di questo tipo ci credete davvero? No perché io rimango veramente basita dall’immensa fantasia del popolo del web (e, nel contempo, non capisco come i personaggi famosi riescano a mantenere la calma).

La ex concorrente del Grande Fratello Vip, in perfetta modalità Zen, ha risposto in maniera epica:

La droga fa male… molto!

Eligreg, hai vinto tutto.