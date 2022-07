Elisa Isoardi ringrazia pubblicamente tre donne famose: ecco chi sono e per quale motivo

Elisa Isoardi, intervistata tra le pagine del settimanale DiPiù, racconta quanto le sia costato mettersi in gioco nuovamente dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. La conduttrice, per via della pausa forzata dalla TV, ha avuto modo di ringraziare pubblicamente tre donne dello spettacolo che le hanno teso la mano in questo periodo così particolare.

Elisa Isoardi ringrazia pubblicamente tre donne famose

È stata una bella prova. Mi ha fatto capire che nella vita non bisogna mai dare nulla per scontato. Ho passato momenti duri, ho sofferto. Ma oggi posso dire che in fin dei conti questa pausa mi è servita, perché mi ha fatto capire tante cose. Devo dire grazie a Milly Carlucci: Ballando con le Stelle è stata un’avventura bellissima. Ma grazie anche a Mara Venier, che è stata la prima a rivolermi in Rai, dopo la mia esperienza a Mediaset, intervistandomi a Domenica In. Grazie infine a Bianca Berlinguer che mi ha ospitato più volte a Cartabianca.

Elisa Isoardi ha smentito anche la possibile rivalità con la Venier, intervistata da Leggo:

Hanno già parlato di rivalità ma Mara non si tocca. É la numero uno. Lei è stata la prima a rivolermi in Rai dopo l’esperienza passata nell’altra azienda.

Durante la prossima stagione TV la conduttrice tornerà in onda con “Vorrei dirti che” trasmesso la domenica pomeriggio su Rai2.

A tal proposito, svela anche se ha qualche timore di Verissimo e Domenica In che andranno in onda in contemporanea:

Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me. Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone Ho accettato la scommessa di Raidue. Sono pronta…