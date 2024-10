Eliminato Grande Fratello, Iago, Clayton, Amanda e Mariavittoria a rischio, il SONDAGGIO

Durante la decima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 28 ottobre 2024, Alfonso Signorini ha comunicato i risultati delle nomination, gettando la Casa in un clima di tensione e suspense. Le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno aggiunto un tocco di imprevedibilità alla serata, salvando Javier Martinez e unendosi così alla scelta della Casa, che ha reso immune anche Luca Calvani. In fondo alla pagina, come sempre, potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio.

Eliminato Grande Fratello, sondaggio: chi rischia

Le nomination hanno visto i concorrenti immuni esprimere il proprio voto nel segreto del confessionale, mentre per gli altri la votazione è avvenuta in modo palese. Le preferenze del pubblico si sono fatte sentire con Helena Prestes e Jessica Morlacchi, che hanno scelto di mandare in nomination Iago Garcia, definendolo “un concorrente troppo strategico”. Una scelta che sembra destinata a far discutere.

Tra i più nominati dagli altri inquilini della Casa troviamo Clayton Norcross, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti, tutti a rischio eliminazione. Un trio che ha suscitato opinioni contrastanti sia all’interno che all’esterno del reality, con diverse dinamiche che hanno alimentato dubbi sulla sincerità e sui legami fra i concorrenti. L’eliminazione di uno di loro potrebbe alterare in modo significativo l’equilibrio della Casa.

L’uscita di scena di uno dei nominati segnerà sicuramente un punto di svolta, lasciando aperti nuovi scenari di rivalità e alleanze nella Casa.

