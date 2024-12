Eliminato Grande Fratello 16 dicembre: Helena, Stefano, Shaila, Tommaso e le Non è la Rai, risultati sondaggi

Eliminato Grande Fratello del 16 dicembre 2024: chi uscirà dalla Casa tra Helena Prestes, Stefano Tediosi, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e le Non è la Rai? Scopriamo cosa dicono i principali sondaggi online.

Eliminato Grande Fratello, sondaggi 16 dicembre 2024

Secondo i risultati dei sondaggi online, ad avere la peggio potrebbe essere uno tra Stefano e le Non è la Rai: ecco, a seguire gli screen short con i dati definitivi: cosa ne pensate?

Stando ai sondaggi di ForumFree, al momento, Helena è la super-favorita con il 47% delle preferenze del pubblico. Staccata Shayla (al 17%) Tommaso (15%), a rischio così come Stefano (dato al 13%) e le Non è La Rai, che chiudono al 7% le proiezioni. Speriamo vadano fuori ! pic.twitter.com/zlik22FOSd — Soley (@Soley67337334) December 15, 2024

Tutti gli appuntamenti TV del Grande Fratello

Appuntamento martedì in prima serata su Canale 5 per seguire in diretta la nuova puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini, perfetto padrone di Casa, racconterà in compagnia di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi – opinioniste in studio – l’avventura dei Concorrenti, ma non mancheranno nemmeno le sorprese.

L’occhio delle telecamere, però, non abbandona mai gli inquilini della Casa del Grande Fratello. Vuoi seguire tutto minuto per minuto? Il collegamento con la Casa ti aspetta ogni giorno su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity (sito e app).

Non perdere i momenti salienti delle giornate dei protagonisti di questa edizione raccontati nei daytime

– da lunedì a venerdì –

su Canale 5: alle 10.55 e alle 13.40

su Italia 1: alle 12.15, alle 13.00 e alle 18.15

su La5: GF Daily alle 19.10