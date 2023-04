Eliminato Amici 22, chi è uscito? Maddalena criticata dalla Celentano

Eliminato Amici 22, chi è uscito durante la sesta puntata che andrà in onda sabato 22 aprile? Le anticipazioni parlano chiaro e rimandano un ballottaggio di fuoco mentre Maddalena Svevi, ancora una volta, è stata protagonista di alcuni faccia a faccia con Alessandra Celentano.

Durante la seconda manche, così come riferiscono le anticipazioni di SuperGuidaTV, Maddalena ha ballato il Sirtaki insieme ai professionisti che le giravano intorno.

L’esibizione, però, non è stata apprezzata dalla prof:

La Celentano non ha gradito e sottolineato che quella non era altro che una tarantella. L’esibizione invece di portarla in Grecia l’aveva portata in Puglia. Perfino Malgioglio ha detto che il sirtaki è diverso.