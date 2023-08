Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati ormai da molte settimane. Dopo gli eventi da condividere perché presi prima della rottura, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip non si sono più rivisti ed hanno messo un punto alla loro storia d’amore.

Edoardo e Antonella dopo la rottura: denunce e like sospetti, cosa succede

Quali sono le ultime novità della ex coppia? A quanto pare Antonella Fiordelisi sarebbe corteggiata da un calciatore di fama mondiale (lo spagnolo Iker Casillas Fernández) che le metterebbe like a tutte le foto:

Edoardo Donnamaria, invece, ha dovuto fare i conti con un gruppo di persone che ha diffuso informazioni false sul suo conto tirando in ballo il suo terapeuta:

C’è qualcuno, a quanto pare, che si spaccia per la mia psicologa e racconta cose ovviamente inventate, a parte che come fate a credere a ste robe non si sa… comunque è ovviamente tutto fake il mio psico è un uomo, PROFESSIONISTA e mena pure (occhio che partono denunce grullini).