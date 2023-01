Per Riccardo Fogli, la squalifica dal GF Vip è stato un boccone amaro da digerire, ma presto arriverà il suo riscatto. Già a Verissimo, qualche settimana fa aveva ribadito il suo grande dispiacere per ciò che era accaduto nel corso della sua esperienza lampo nel reality di Canale 5. Evidentemente però l’artista ha bisogno di fare ritorno nel suo ambiente naturale, la musica, ed in questo ci ha pensato Amadeus.

Riccardo Fogli dopo la squalifica al GF Vip a Sanremo 2023 con i Pooh

Fogli, infatti, presto avrà il suo personale riscatto dopo l’esperienza tutta da dimenticare del GF Vip. Presto anche il pubblico da casa dimenticherà la brevissima parentesi, ed il merito sarà tutto di Amadeus. Questo perché il padrone di casa di Sanremo 2023 lo ha fortemente voluto sul palco dell’Ariston come ospite, in occasione della reunion dei Pooh.

E’ quanto annunciato questa mattina dallo stesso conduttore in un video mostrato a Viva Rai2! dall’amico Fiorello. I Pooh saranno ospiti della prima serata del Festival di Sanremo, il 7 febbraio 2023.

Sul palco dell’Ariston ovviamente, ci sarà anche Riccardo Fogli, per una performance che, come hanno spiegato gli stessi colleghi, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, proporrà le hit della band e sarà anche un omaggio a Stefano D’Orazio, morto nel novembre 2020. Ecco le parole di Amadeus:

Sono felice ed emozionato perché qui ci sono loro, li ho invitati alla prima puntata. I Pooh insieme. Accettate il mio invito?

La replica di Facchinetti:

Accettiamo. Quel palco è veramente magico, nel ’90 vincemmo con Uomini soli, poi siamo tornati come ospiti, poi nel 2016 presentammo per la prima volta la reunion, è un ‘siissimo’.

Ad intervenire anche Dodi Battaglia:

Saremo su quel palco per suonare nuovamente insieme e per fare un grande tributo alla nostra storia.

A fargli eco anche Canzian:

La musica unisce e serve a ricordare, noi insieme suoneremo le nostre canzoni importanti, ma soprattutto ricorderemo Stefano D’Orazio, e con noi ci sarà anche Riccardo Fogli.

L’ex Vippone è stato frontman e bassista tra il 1966 e il 1973, ritornando come quinto componente tra il 2015 e il 2016.

Una bella rivincita per l’artista e con lui anche per uno dei membri dei Cugini di Campagna, in gara a Sanremo 2023, anche lui squalificato all’Isola dei Famosi per la stessa ragione di Fogli.