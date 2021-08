Ballando con le Stelle sarà caratterizzato dall’assenza di alcuni volti storici. Milly Carlucci, infatti, è stata chiamata a correre i ripari dopo l’addio di Raimondo Todaro ma a quanto pare non è stato neppure l’unico. Dopo di lui, infatti, altri due volti storici non li rivedremo nella prossima imminente stagione.

A dover rinunciare – per motivi diversi da Raimondo Todaro – alla prossima edizione di Ballando con le Stelle sono Ornella Boccafoschi e Veera Kinnunen. Entrambe le ballerine, infatti, sono in dolce attesa e questo le ha portate inevitabilmente a dover disertare.

Il loro, dunque, è un “arrivederci” e non un addio legato a scelte lavorative o della produzione. Ornella Boccafoschi è in attesa del secondo figlio dal poliziotto Francesco Samperi mentre Veera Kinnunen è alla sua prima gravidanza.

La Kinnunen renderà padre Salvatore Mingoia e nei giorni scorsi ha scritto su Instagram, postando la foto del pancione:

Mandato giù il boccone amaro causato dalla decisione di Todaro, Milly Carlucci ha commentato con estrema gioia i due bebè in arrivo da parte delle due ballerine di Ballando. Tra le pagine di DiPiù ha infatti detto:

Sono felicissima per Ornella e Veera, come dico sempre si ingrandisce la famiglia di Ballando. Todaro? Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più…