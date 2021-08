Domenica In, quando inizia? Mara Venier svela tutte le novità: in studio torna un volto storico

Tra poche settimane riparte Domenica In con una nuova rivoluzionata edizione, come sempre condotta dalla signora della domenica televisiva, Mara Venier. Dopo la stupefacente edizione che si è lasciata alle spalle, “zia” Mara si rilassa in vista dei prossimi impegni televisivi che la vedranno ancora una volta al timone della trasmissione storica di Rai1.

Domenica In, quando inizia e tutte le novità

Domenica In torna ufficialmente il prossimo 19 settembre e dovrà vedersela non più con Domenica Live, scomparso dai palinsesti bensì con Scene da un matrimonio condotto su Canale 5 da Anna Tatangelo.

La padrona di casa, ospite del talk show Gli incontri del principe a Viareggio, ha svelato le principali novità della prossima edizione di Domenica In, tra cui il ritorno di un volto storico della trasmissione:

Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune, con un vissuto particolare.

Tra le intenzioni di Mara anche quelle di dare spazio ai giovani permettendo loro di farsi conoscere:

Vorrei permettere loro di avere una bella ribalta sulla quale presentarsi e mettersi alla prova. Ogni domenica ci saranno quattro giovani talenti di grande livello.

Non mancherà poi la consueta parte dedicata agli aggiornamenti sulla pandemia e sulla campagna vaccinale che tanto ha avuto successo nella precedente edizione:

La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid, come è stato in queste due ultime edizioni, ma non possiamo ignorare questo tema, anche se spero che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura. […] Fare il programma da sola in studio mi ha angosciato. Ho pianto, volevo rinunciare. Ma i vertici della tv pubblica mi hanno detto che dovevo assolvere il nostro compito di servizio e di informare la gente.