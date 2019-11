Archiviato l’appuntamento con la Champions League, si rinnova quello con Europa League. Oggi, giovedì 7 novembre, si riparte con una nuova carrellata di partite che vedranno protagoniste, tra le altre, anche le italiane Roma e Lazio. I match saranno come sempre trasmessi in diretta su Sky tramite i propri canali ad hoc, con diretta streaming sui servizi per i soli abbonati, Sky Go e NowTV, mentre TV8 trasmetterà in chiaro solo una delle partite con protagoniste le italiane. Tre le fasce in cui si svolgeranno le varie partite, ovvero alle 16.50, 18.55 ed in prima serata alle 21.00. Pre e post partita non mancherà lo studio con Anna Billò, affiancata da Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani. Ecco di seguito l’ampio programma di oggi.

Europa League oggi 7 novembre: tutte le partite

Il calcio di inizio che inaugurerà la nuova giornata di Europa League, sarà alle 16.50 con il match Astana-AZ Alkmaar, in diretta su Sky Sport Football (satellite e fibra); telecronaca Paolo Redi.

Ecco i match in scena dalle ore 18.55: si parte subito con Lazio-Celtic Glasgow, in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra); telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol Dario Massara. Cluj-Rennes su Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra); telecronaca Davide Polizzi; Diretta Gol Paolo Ciarravano.

Diretta Gol su Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre). Ecco gli altri match della giornata nel tardo pomeriggio:

Dudelange-Siviglia, telecronaca Antonio Nucera; Standard Liegi-Eintracht F., telecronaca Daniele Barone; Lask-PSV Eindhoven, telecronaca Federico Zancan; Basilea-Getafe, telecronaca Luca Boschetto; Lugano-Malmoe, telecronaca Marco Frisoli; Copenaghen-Dynamo Kiev, telecronaca Alessandro Sugoni; Krasnodar-Trabzonspor, telecronaca Christian Giordano; Rosenborg-Sporting Lisbona, telecronaca Gianluigi Bagnulo.

I match di Europa League delle 21.00

Si parte in prima serata con Borussia M’Gladbach-Roma, su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8; telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Angelo Mangiante; Diretta Gol Riccardo Gentile. Manchester Utd-Partizan B. su Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra, anche in 4K HDR con Sky Q satellite); telecronaca Andrea Marinozzi; Diretta Gol Paolo Ciarravano.

Ecco tutti i restanti incontri della quarta giornata di Europa League:

Rangers Glasgow-Porto su Sky Sport 254 (satellite e fibra); telecronaca Geri De Rosa; Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Wolfsberg-Basaksehir su Sky Sport 255 (satellite e fibra); telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Daniele Barone

Espanyol-Ludogorets; telecronaca Antonio Nucera

Ferencvaros-CSKA Mosca; telecronaca Luca Boschetto

Feyenoord-Young Boys; telecronaca Alessandro Sugoni

Wolfsburg-Gent; telecronaca Marco Frisoli

Wolverhampton-Slovan B.; telecronaca Federico Zancan

Oleksandrija-Saint Etienne; telecronaca Gaia Brunelli

Braga-Besiktas; telecronaca Christian Giordano