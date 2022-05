Denis Dosio durante la sua esperienza con La Pupa e il Secchione Show, ha trovato anche l’amore tra le braccia di Emy Buono. Una volta terminato il reality, la coppia ha deciso di pubblicare il primo bollente video di coppia direttamente su OnlyFans.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo essersi iscritto ad OnlyFans ha letteralmente sbancato proponendo contenuti decisamente bizzarri che hanno lasciato il segno.

Ancora oggi, l’articolo su Denis e le famose patatine del Mcdonald’s infilate su per il lato B, risulta essere uno dei pezzi più letti e ricercati del nostro blog.

Oltre al video di coppia, Denis ha fatto una promessa in merito all’apertura dell’acount di Emy Buono:

Avete capito bene. Ore 20.00 uscirà il primo video con Emy sul mio OnlyFans. Sarà un video hot, super hot. E se farà il record di views nella piattaforma aprirò io stesso l’account Only di Emy, quindi… Ora avete un reale motivo per cliccare in questo dannato link e entrare. Ciao.