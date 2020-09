Denis Dosio al GF Vip 5: “Entro single e in cerca, nessuna coetanea? Non importa, col testosterone che ho…”

La partecipazione di Denis Dosio al Grande Fratello Vip 2020 è stata in bilico fino alla fine. Dopo l’iniziale indiscrezione, infatti, il suo nome era sparito dai radar salvo tornare con la foto ufficiale del cast del GF Vip 5 e che lo vedrà presto protagonista. In attesa di entrare nella spiatissima Casa di Cinecittà, la giovane star dei social si è raccontato tra le pagine del settimanale Chi, presentandosi ufficialmente e spiegando cosa si aspetta da questa importante esperienza televisiva che lo attende.

Denis Dosio al Grande Fratello Vip 2020: la sua presentazione

Denis Dosio sarà il più giovane concorrente dell’edizione in partenza del Grande Fratello Vip. Ha 19 anni, è italo-brasiliano e viene da Forlì. Papà camionista, è la mamma ad occuparsi di lui e dei suoi fratelli maggiori. Ecco come si descrive tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Sono una persona solare e determinata e quando mi pongo l’obiettivo non ascolto i giudizi degli altri.

Il suo sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo arriva sin da giovanissimo: a 14 anni ha iniziato a pubblicare su Instagram, poi è subentrato Youtube.

Ero strano e bruttino, ma sono arrivato a 4 mila follower. Poi però è iniziato un periodo un po’ buio, la gente della mia città ha iniziato a prendermi in giro. Addirittura alcuni proiettavano i miei video in classe per sfottere, ma erano i primi colpi e a 14 anni non ero abbastanza forte per sopportarli.

Questo lo ha portato a chiudersi in se stesso per un anno fino a quando è sbocciato sia fisicamente che sui social ed a 17 anni dopo aver iniziato a fare palestra ha raggiunto i suoi primi 100mila follower. Da qui il boom:

Facendo storie in cui parlavo. Le chiamo “piccoline” o “viziatine” o recitavo (male) delle scene di Cinquanta sfumature di grigio o After. Cose un po’ sexy, ma non porno. Un modo per differenziarmi, E infatti la gente ha iniziato a notarmi e a sfottermi ancor più di prima. Solo che questa volta, invece di chiudermi in casa, ho sfruttato la loro attenzione e sono diventato un caso mediatico, fin all’invito di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

Adesso arriva per lui il GF Vip e Denis Dosio spiega cosa lo ha spinto a dire di sì:

Il motivo principale per cui ho accettato è che cerco il riscatto. Il pubblico ha forti pregiudizi su di me, al di là di chi mi odia molti pensano che io sia uno stupido e stare sotto le telecamere h24 è un’opportunità assurda per far conoscere Denis umanamente: i miei lati positivi e quelli negativi.

Attualmente Denis è single ma non esclude nulla con la sua partecipazione al reality di Canale 5: