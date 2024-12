Perché Deborah Lettieri piange ad Amici 24? Lite con Emanuel Lo, cosa è successo

L’eliminazione della ballerina Teodora, avvenuta nell’ultima registrazione dell’anno di Amici 24, ha lasciato tutti interdetti, ma in modo particolare la sua insegnante Deborah Lettieri. Quest’ultima, infatti, è scoppiata a piangere: scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Deborah Lettieri piange ad Amici 24

Stando alle anticipazioni su Amici 24 di SuperGuidaTv, infatti, Teodora ha dovuto sottoporsi alla sfida che l’attendeva da settimane, dopo essere arrivata ultima in classifica.

Come sappiamo, la prima sfida è stata vinta dall’allieva di Deborah Lettieri, ma Emanuel Lo ha deciso successivamente di metterla nuovamente in sfida immediata e proprio in seguito a questa è stata eliminata.

Un affronto, secondo la sua insegnante, che dopo l’eliminazione della sua allieva si è limitata a non dire nulla ed a piangere, come riportano le anticipazioni.

Successivamente però, l’insegnante di ballo si scontra con il collega Emanuel Lo:

Deborah si arrabbia con Emanuel Lo quando mette Teodora in sfida immediata. Dice che lui aveva fatto questi casting con 16 ballerini e poteva avere il banco immediato. Lui ha risposto che vuole prendere il banco così perché attualmente Teodora è la più debole ed è sempre in basso. Deborah ha detto che ha vinto le sfide ma Emanuel ha risposto: “eh ma solo quelle“.

Una lite tra i due prof di Amici 24, che accenderà l’ultima puntata di questo anno, evidenziando anche gli attriti tra la Lettieri e Lo.