Dayane Mello torna al Grande Fratello? Lei interviene dopo i pettegolezzi delle ultime ore

Dopo l’emozionante sorpresa fatta a Helena Prestes durante l’ultima puntata del Grande Fratello, molti fan hanno sperato che Dayane Mello potesse entrare nuovamente nella Casa come concorrente. L’annuncio scherzoso di Alfonso Signorini, che ha finto di introdurla come nuova inquilina, ha scatenato entusiasmo nel pubblico.

Dayane Mello al Grande Fratello? Spunta una indiscrezione

Tuttavia, la modella brasiliana ha voluto mettere a tacere ogni voce tramite i suoi canali social: “Entrare nella casa del Grande Fratello è stato un momento intenso ed emozionante. Smentisco però la mia partecipazione perché è un’esperienza che ho già vissuto al 100%. Ringrazio ancora il #GrandeFratello, «Affonso» @alfosignorini e chi mi ha scaldato il cuore con tanto affetto”.

Entrare nella casa del GF è stato un momento intenso ed emozionante. Smentisco però la mia partecipazione perché è un’esperienza che ho già vissuto al 100%. Ringrazio ancora il #GrandeFratello, «Affonso»@alfosignorini e chi mi ha scaldato il cuore con tanto affetto.#Mellos pic.twitter.com/s9T1i2hmSX — Dayane Mello (@Dayanemello) November 29, 2024

Dayane e il legame con il Grande Fratello

L’esperienza al Grande Fratello Vip 5 ha segnato profondamente Dayane Mello, rendendola uno dei personaggi più amati di quella edizione. Nonostante ciò, la modella ha più volte ribadito che non intende ripetere quell’avventura:

“Ragazzi, non credete a queste voci. Non ho alcuna intenzione di entrare al GF come concorrente. Ho già partecipato e per chi volesse sapere altro di me c’è il mio libro”.

Guest star o ritorno definitivo?

Nonostante la sua smentita, AgentBeast ha rivelato che gli autori del programma starebbero valutando di farla rientrare in Casa, ma non come concorrente. Secondo i rumor, Dayane potrebbe essere coinvolta come guest star per alcune settimane, regalando momenti di confronto e spettacolo ai concorrenti e al pubblico.

Maria Monsè rientra nella Casa

Se Dayane Mello ha escluso un suo ritorno come concorrente, diverso è il caso di Maria Monsè, che entrerà nella Casa per la terza volta nella prossima puntata. La showgirl sarà protagonista di questa nuova edizione del reality, promettendo dinamiche interessanti e momenti di intrattenimento.