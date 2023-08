Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip ha avuto poche occasioni per dimostrare il suo valore in TV e moltissime per finire (involontariamente o meno) al centro del gossip per via di presunte relazioni e possibili flirt.

Dayane Mello, flirt con l’ex concorrente di Temptation Island? Ecco di chi si tratta

Proprio alcuni mesi addietro l’ex vippona si è sfogata tramite i suoi canali social ufficiali per via di una invasione della privacy da parte degli estimatori:

Ci sono tante persone fra i miei follower che scrivono ai miei affetti, alle persone ‘ah penso che Dayane farebbe una bellissima coppia con te’. Ma questo mi fa così inca**are! È una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che io voglio preservare, che porto nella mia vita. È invasione di privacy. State facendo hater nei miei affetti. Avete capito? È da tantissimo che non posto mai nulla con nessuno. Questa cosa mi fa allontanare ancora di più dai social. È normale che quando tu vuoi bene a una persona tu vuoi preservarla. Essere fan, volere bene, rispettare è importante. Non potete permettervi di fare questa roba.

Tuttavia, il nome di Dayane compare spesso al centro del gossip. Prima con un calciatore di Serie A e poi con Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker.

In queste ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata avvistata con Simone Bonaccorsi, ex concorrente di Temptation Island Vip nel 2018: nuovo flirt in corso?

Dayane Mello, nel frattempo, ha risposto al gossip disattivando il suo profilo di Instagram.