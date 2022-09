Dayane Mello, a pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 7 (che aprirà i battenti il prossimo 19 settembre 2022), interviene online e fa una precisazione svelando cosa farà nei mesi a seguire.

Dayane Mello prima del GF Vip 7: ecco la sua decisione

Mi dissocio da qualsiasi tipo di reality a questo punto, non supporterò nessuno. Rispetterò semplicemente il mio pubblico perché so cosa hanno passato per me. Sono su un nuovo percorso della mia vita, non ne faccio più parte.

Dayane ha voluto precisare che, in questa edizione, non farà il tifo per nessuno. Ed infatti, proprio lo scorso anno, nonostante non si trovasse più nella Casa, ha supportato la sua migliore amica Soleil Sorge.

La ex gieffina ha poi precisato:

La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione. Ho passato molto tempo a prendermi cura del mio benessere psicologico per stare meglio, non voglio ricominciare da capo. Voglio amare e rispettare il mio pubblico, che non sarà più usato per aiutare nessuno.

Pronta la stoccata di Alex Belli che su Twitter ha ripreso il messaggio di Dayane, scrivendo:

Come sputare sul piatto dove hai mangiato fino a ieri, ma per carità!