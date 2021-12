Davide Silvestri è uno dei concorrenti più apprezzati di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Amatissimo pure per la sua carriera da attore, il 40enne è famoso anche per essere il cugino di Kekko Silvestre, leader dei Modà.

Perché Davide Silvestri e Kekko Silvestre sono cugini ma il cognome è diverso?

Ma per quale motivo Davide e Kekko nonostante la parentela hanno due cognomi diversi? I due sono cugini di primo grado e il loro cognome è differente per colpa di un errore dell’anagrafe come spiegato da Silvestri intervistato da Spy:

C’è stato un errore all’anagrafe e così mio padre e altri otto fratelli hanno come finale la “i”, mentre il padre di Kekko con un altro mio zio hanno la “e”. Ma poco cambia, perché io e Kekko siamo legatissimi.

Ed infatti proprio Kekko Silvestre ha svelato che la canzone “Volevo dirti” è dedicata al cugino attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip.

Davide Silvestri e Kekko Silvestre oltre alla parentela condividono la passione per la birra, proprio come ha spiegato l’attuale gieffino intervistato tra le pagine di Nuovo nel 2018:

Sono concentrato solo sulla mia birra, che si chiama Lira, come la vecchia valuta italiana. Le mie ricette hanno per simboli una cornucopia e un agricoltore, proprio come le vecchie monete da una e due lire. E ognuna porta la firma del ‘governatore’ che sono io, e del cassiere, Kekko, socio nell’impresa.