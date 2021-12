Anche Davide Silvestri lascerà la Casa del Grande Fratello Vip entro il 13 dicembre? L’attore si è confidato con Francesca Cipriani svelando di sentirsi “morto” e, proprio per questo motivo, preferisce lasciare il posto ad un altro concorrente più motivato.

Davide Silvestri vuole lasciare la Casa del Grande Fratello Vip

Mi sembra che non mi sono risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno… io qualcosa credo di aver fatto. Adesso mi sento un po’… mi spiace essere morto capito? E per rispetto preferisco lasciare il posto ad un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa ed ho bisogno del mio lavoro adesso oltre al fatto che sento di non dare niente adesso ho bisogno di tornare alla mia vita perché è già tanto che sono…

Davide lascerà la Casa del GF Vip il 13 dicembre?

Sono moltissimi i nomi che si stanno aggiungendo l’attore per un possibile abbandono prima delle vacanze di Natale e, proprio per questo motivo, gli autori hanno pensato di fare entrare in gioco la bellezza di dieci nuovi concorrenti.

Ecco il VIDEO.