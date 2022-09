In questa domenica 18 settembre 2022 torna la nuova stagione di Da noi a ruota libera, la trasmissione condotta su Rai1 da Francesca Fialdini. Un appuntamento come sempre ricco di ospiti e che si va ad inserire nel pomeriggio festivo dell’ammiraglia Rai, subito dopo la nuova puntata di Domenica In. Tanti gli ospiti di questo primo appuntamento, tutto al femminile, in onda dalle ore 17.20: scopriamoli insieme.

Da noi a ruota libera, la puntata del 18 settembre: tutti gli ospiti

Nel corso della trasmissione Da noi a ruota libera, come da tradizione vanno ad intrecciarsi le storie di personaggi noti provenienti dal mondo del cinema, della musica e dello spettacolo in generale, con quelle di gente comune. Tutti però accomunati dal fatto che ad un certo punto, la ruota della loro vita abbia iniziato a girare per il verso giusto.

Ad aprire la nuova stagione ci penseranno vari protagonisti, a partire da Amanda Lear, personaggio iconico e che si racconterà al cospetto di Francesca Fialdini, svelando alcuni aspetti inediti della sua vita e della sua carriera e giocando con la padrona di casa.

Tra i volti noti della puntata anche Elisa Isoardi, padrona di casa di “Vorrei dirti che”, il suo nuovo programma itinerante, ed ancora la giornalista Emma D’Aquino, che prossimamente sarà alla guida di Amore Criminale.

Leggerezza, sensibilità ed empatia saranno ancora una volta i punti di forza di Francesca Fialdini che interagirà con i suoi ospiti in modo esemplare condividendo con loro racconti ed emozioni.