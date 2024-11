Dopo il clamore mediatico scaturito dall’uscita di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle, i riflettori si accendono sulla sua relazione con Sonia Bruganelli. Si sono davvero lasciati? Gli indizi lasciano spazio a molti dubbi e il gossip si fa sempre più insistente.

In una recente intervista a La Volta Buona, Sonia ha rilasciato dichiarazioni che hanno destato perplessità, mentre Angelo, parlando con Il Corriere della Sera, ha alimentato ulteriori speculazioni: “È un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare”.

Parole che lasciano trasparire una certa distanza emotiva, rendendo ancora più incerto lo stato attuale della loro relazione.

Intercettata da Domenico Marocchi all’Auditorium Rai del Foro Italico, Sonia ha confermato di aver avuto un recente contatto con Angelo, dichiarando: “Oggi l’ho sentito e l’ho anche visto. Come sta Angelo dopo la notizia? A dire la verità lui sta bene. Sono io che sto male che sto ancora qui dentro. Lui adesso è libero, ma libero, libero”.

Le sue parole, apparentemente ironiche, hanno sollevato nuove domande. A peggiorare il quadro, una storia su Instagram condivisa dalla Bruganelli, che recita:

“Nella vita puoi chiudere gli occhi e far finta di non vedere, puoi chiudere le orecchie e far finta di non sentire. Ma non potrai mai chiudere il cuore e far finta di non provare niente”.