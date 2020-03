Coronavirus, Nicola Porro: come sta? “Forse guarito”, le ultime notizie – VIDEO

Buone notizie per Nicola Porro, il giornalista e conduttore che nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus. Porro si trova in quarantena nella sua abitazione e con una serie di video in questi giorni aveva aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute, spesso facendo preoccupare con le sue dichiarazioni. La brutta tosse e la febbre alta però, nelle ultime ore gli avrebbero dato un minimo di tregua e Porro ha voluto informare i suoi follower con le ultime novità sul suo stato.

Nicola Porro e il Coronavirus: come sta? Gli aggiornamenti

Come sta Nicola Porro? Con un video postato sulle sue pagine social ed una diretta di questa mattina, il giornalista ha annunciato di stare meglio. Porro ha spiegato che la febbre sarebbe scomparsa, segnale positivo di una possibile e sperata guarigione dal Coronavirus. Ieri sera aveva già anticipato:

La febbre non ce l’ho più e quindi forse, probabilmente, questo virus l’ho sconfitto e come me probabilmente tantissime persone lo sconfiggono con la Tachipirina, stando a casa come successo a me per tre quattro giorni di febbre, ma non vi voglio rompere le scatole per questa comunicazione da Grande Fratello, ma perché tanti di voi mi hanno chiesto come stavo.

Poi in una diretta Instagram con la relativa rassegna stampa quotidiana, Nicola Porro in mattinata ha aggiunto (video in apertura):