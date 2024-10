Concorrente del Grande Fratello perde un dente come Alan Friedman a Ballando con le Stelle: il video

Un momento inaspettato e doloroso per Clayton Norcross: in diretta al Grande Fratello, perde un dente

Quando le dinamiche del Grande Fratello diventano le stesse di Ballando con le Stelle. Protagonista del bizzarro episodio è stato Clayton Norcross. Il concorrente, durante una conversazione informale con i compagni Helena Prestess, Enzo Paolo Turchi e Iago Garcia, ha improvvisamente avvertito un forte dolore mentre masticava. L’attore ha perso un dente in diretta, sotto gli occhi increduli dei suoi inquilini.

Clayton Norcross perde un dente al Grande Fratello

In una scena immortalata dalle telecamere del reality, Norcross ha esclamato un secco “Ca*zo, ca*zo” mentre metteva alcune dita in bocca per estrarre alcuni frammenti del suo dente rotto.

A notare subito l’accaduto è stato Iago Garcia, che con prontezza ha consigliato a Clayton di andare immediatamente da un medico per risolvere il problema: “Ti si è rotto un dente. Devi andare dal medico subito, Clayton”.

Nonostante la situazione potenzialmente dolorosa, l’atmosfera nella Casa ha riservato anche momenti di ilarità, con Helena Prestess che, osservando la scena, ha iniziato a ridere, suscitando un mix di preoccupazione e divertimento tra gli altri concorrenti.

Questo episodio non fa che aggiungere un ulteriore elemento di tensione per Clayton, già sotto pressione a causa delle numerose nomination ricevute nella serata precedente. Secondo alcuni concorrenti, il comportamento dell’attore è stato definito “poco rispettoso” per la coesione del gruppo, portando così la maggioranza a indicarlo come uno dei prossimi possibili eliminati.

Un episodio simile era capitato nei giorni scorsi anche ad Alan Friedman, concorrente di Ballando con le Stelle, il quale aveva perso un dente poco prima della sua esibizione, provocando quasi un doppio incidente in pista con la sua ballerina.