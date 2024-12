Come sta Gustavo Rodriguez dopo l’incendio, le prime testimonianze: parlano i medici

Un terribile incendio divampato in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese, ha coinvolto Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Il 65enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dopo un primo intervento al Sant’Antonio Abate di Gallarate. Le sue condizioni, pur gravi, sono stabili e i medici hanno scongiurato il rischio per la sua vita.

Come sta Gustavo Rodriguez, le prime testimonianze

Secondo le prime ricostruzioni, Gustavo avrebbe riportato ustioni sul 10% del corpo, principalmente al volto e agli arti, oltre a una forte intossicazione causata dai fumi dell’incendio. Attualmente è sedato e ricoverato nel reparto grandi ustionati, sotto stretta osservazione.

Il supporto della famiglia e il silenzio sui social

La famiglia Rodriguez si è stretta attorno a Gustavo in questo momento di grande apprensione. Cecilia Rodriguez ha condiviso su Instagram una commovente foto del padre scattata il giorno del suo matrimonio con Ignazio Moser, accompagnandola con le parole: «Forza Papà». La scelta di cancellare una diretta Instagram del suo brand MEFUI testimonia il rispetto e la priorità data alla situazione familiare.

Al contrario, Belen e Jeremias Rodriguez hanno preferito mantenere il silenzio sui social, un gesto di discrezione che ha colpito i fan.

Le dinamiche dell’incendio: ancora molti interrogativi

Le cause dell’incendio, avvenuto nel capannone di via Cappuccini, sono ancora da chiarire. Secondo alcune indiscrezioni, lo spazio era utilizzato come deposito, ma non è chiaro cosa stesse facendo Gustavo al momento dell’incidente. Testimoni oculari, operai di altre strutture vicine, hanno raccontato di averlo visto uscire correndo dall’edificio, con la testa e gli arti avvolti dalle fiamme.

Prognosi riservata ma fuori pericolo

Nonostante la gravità delle ustioni e dell’intossicazione, i medici rassicurano che le lesioni non hanno compromesso organi vitali. La prognosi resta riservata, ma il quadro clinico è stabile.

La famiglia resta in apprensione, ma trova conforto nei tanti messaggi di vicinanza ricevuti dai fan e dai follower sui social.