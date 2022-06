Come sta Edoardo Tavassi? Tornato in Italia dopo l’incidente: le ultime news

Edoardo Tavassi, dopo l’incidente in Honduras e l’abbandono dell’Isola dei Famosi ad un passo dalla finale, è finalmente tornato in Italia per abbracciare gli affetti più cari, Guendalina compresa.

E così, proprio in una recente storia su Instagram, Guendalina Tavassi si è mostrata a cena con il fidanzato Federico Perna e il fratello Edoardo tornato a casa dall’Honduras in attesa della diretta di lunedì sera.

Come sta Edoardo dopo l’incidente? L’ex naufrago dell’Isola, per fortuna, sembrava in ottima forma scherzando con la sorella tra una portata e l’altra (Guendalina voleva riprendere il dolce ma non ha fatto in tempo perché il fratello l’ha mangiato subito).

Lunedì sera troveremo l’ex naufrago in diretta fare il tifo per Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, i suoi migliori amici che si contenderanno la vittoria direttamente in Honduras.

La dinamica dell’incidente

Ho sbattuto contro qualcosa, uno scoglio e ho sentito la botta. Quando ho appoggiato il piede ho sentito uno ‘stuk’ e ancora uno ‘stuk’ e da quel momento non sono più riuscito a piegare il ginocchio. E da quel momento ho cominciato a piangere. La paura mia è stata da sempre non concludere l’Isola. L’avrei fatta pure da zoppo, ma putroppo l’esito del medico è chiaro.