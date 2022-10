La clausola di Pamela Prati: niente Eliana Michelazzo al GF Vip?

Eliana Michelazzo al Grande Fratello Vip? Secondo Davide Maggio ci potrebbe essere questa possibilità di permettere alla ex manager di Pamela Prati di guardarla dritta negli occhi dopo il PratiGate.

Questa croccante ipotesi, potrebbe smuovere le dinamiche già assenti (nonostante appena un mese, o poco più, di convivenza) della Casa? A quanto pare non accadrà niente di tutto ciò:

Eliana Michelazzo, oggi è stata al centro di alcuni rumor che la davano quasi per certa come prossima concorrente del GF Vip 7. – riporta pipol tv – A lanciare questa notizia è stato, attraverso un tweet, il giornalista Davide Maggio.

Pipol vi rivela che in realtà la Michelazzo non varcherà la porta rossa di Cinecittà. Pare infatti che Pamela Prati abbia imposto una clausola nel contratto di non condividere l’esperienza del reality con Eliana.