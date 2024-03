“La nave colpita e affondata”: Ciro Petrone e Marco Maddaloni dopo la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello

La vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello non è stata poi una grossa sorpresa. L’ex volto di Temptation Island godeva di un grande supporto fuori dalla Casa, forte della sua relazione con Mirko Brunetti. A sostenerla però non sono stati solo i Perletti, ma anche alcuni ex gieffini, gli stessi che non hanno mai negato il loro rapporto.

Ciro Petrone e Marco Maddaloni dopo la vittoria di Perla

Tra i maggiori sostenitori citiamo soprattutto Ciro Petrone e Marco Maddaloni, i quali oltre a non fare mistero del loro appoggio a Perla Vatiero, hanno sperato anche nei risvolti positivi della storia con Mirko Brunetti.

Proprio nelle ore precedenti alla finale del Grande Fratello, Maddaloni si era reso protagonista di una polemica social per via di una frase infelice per la quale aveva poi chiesto scusa, parlando di un fraintendimento.

Terminata la diretta, i due amici ed ex gieffini hanno tenuto una live su Instagram nella quale hanno esultato, a loro modo, per il trionfo di Perla (video in apertura): “Ma la nave, dove sta?”, ha commentato goliardico Maddaloni. “La nave, è arrivata al porto! Colpita e affondata! Ragazzi, grazie a tutti. Abbiamo vinto tutti stasera, non solo Perla. Abbiamo vinto, abbiamo vinto! Bellissimo, che emozione!”.

