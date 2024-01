Si rincorrono le voci di una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, sopraggiunta con forza dopo l’esplosione del caso Balocco. Una vicenda controversa per la quale oggi l’imprenditrice risulta indagata per truffa aggravata dalla Procura di Milano. Da quel momento l’impero Ferragnez sembra traballare, soprattutto a causa di una grande shitstorm che avrebbe travolto la Ferragni e che non accenna a diminuire.

Chiara Ferragni e le nuove indiscrezioni sul suo conto (già smentite)

Dopo la fuga dei brand, Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti anche con quella dei follower. In questo contesto di forte tensione, si è poi inserita anche la notizia legata alla sfera personale e che la vedrebbe in forte crisi con Fedez, come testimonierebbe la loro lontananza social.

C’è chi parla di ultimatum e chi si attriti legati alla cattiva gestione comunicativa adottata da Chiara. Fatto sta che le voci si rincorrono ed anche le indiscrezioni, con la circolazione di notizie che spesso e volentieri si rivelano poi (fortunatamente) fake.

E’ il caso di un recente rumor – prontamente smentito dal team Ferragni – fatto circolare da Vanity Fair e che vedrebbe Chiara recarsi nello studio di un noto legale divorzista tra i più importanti d’Italia. Ecco cosa scriveva in queste ore la popolare testata:

Nel pomeriggio del 19 gennaio Chiara Ferragni è stata vista entrare nel palazzo, in zona Porta Venezia a Milano, in cui si trova lo studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d’Italia. Chiara è arrivata da sola, accompagnata dal suo autista, ed è sparita dietro a un grosso portone. Cos’è successo dentro quelle mura non è e non sarà pubblico, almeno per il momento.

In realtà, a stretto giro, è arrivata anche la smentita da parte del team di Chiara Ferragni, come scrive Vanity Fair:

Il team di comunicazione che assiste Chiara Ferragni, sentito da Vanity Fair, smentisce che Chiara si sia recata da un avvocato divorzista.

Nulla di vero, dunque. La favola dei Ferragnez continua, nonostante i diversi problemi da superare e l’ondata di pettegolezzi che sta travolgendo la coppia.