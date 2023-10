Fedez intervistato dal Corriere della Sera ha parlato di numerosi temi che potete reperire tutti cliccando qui. L’argomento più emozionante però, resta senza ombra di dubbio il rapporto con la moglie Chiara Ferragni.

Se Chiara mi è stata vicina? Lei è qui con me in questo momento (si sente la voce di Chiara Ferragni che saluta i lettori del Corriere). Come procede tra di noi? Amo tantissimo mia moglie. Era a Parigi, a fare una cosa molto importante con una star internazionale, non posso dirle chi è. E Chiara ha mollato tutto ed è tornata a casa, per me. Si trattava di una grossissima opportunità per la sua carriera.