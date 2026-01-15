Chiara Ferragni dopo la sentenza attacca Fedez: le sue parole

Chiara Ferragni dopo la sentenza su Fedez.

Chiara Ferragni dopo la sentenza attacca Fedez: le sue parole

Dopo il proscioglimento dalle accuse legate al cosiddetto Pandoro Gate, Chiara Ferragni ha deciso di raccontare pubblicamente uno dei momenti più difficili della sua vita. La fine dell’incubo giudiziario, infatti, coincide con una ferita personale ancora aperta: la separazione da Fedez, arrivata proprio mentre l’imprenditrice digitale era travolta dalle polemiche e dall’inchiesta.

Le parole contro Fedez

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ferragni ha spiegato di essersi sentita profondamente sola durante quei mesi. “C’è stata una separazione pubblica nell’unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo”, ha raccontato, lasciando emergere tutta la fragilità di una fase che l’ha segnata non solo professionalmente, ma anche sul piano umano. Secondo l’influencer, il crollo del matrimonio ha amplificato il senso di isolamento: quando le difficoltà prendono il sopravvento, molte persone spariscono, anche quelle che prima sembravano imprescindibili.

Il ricordo della sentenza resta però un momento carico di emozione. Ferragni ha descritto l’istante in cui ha ascoltato le parole del giudice come una scena quasi irreale: l’abbraccio al suo avvocato, le lacrime, la tensione finalmente sciolta dopo due anni vissuti sotto pressione. Un sollievo arrivato dopo aver affrontato accuse che, come lei stessa ha sottolineato, sono state tra le più dolorose da sopportare: “Quando hanno detto che avevo truffato i bambini malati, cosa poteva esserci di peggio?”.

Riflettendo su quanto accaduto, l’imprenditrice ha ammesso di aver sottovalutato alcuni aspetti legati alla comunicazione delle iniziative benefiche. Errori, a suo dire, commessi in buona fede, senza immaginare che una gestione poco attenta potesse trasformarsi in un boomerang così devastante. La vicenda ha cambiato profondamente il modo in cui guarda a se stessa e al suo lavoro.

Oggi Chiara Ferragni parla di una nuova fase della sua vita, lontana dall’immagine patinata costruita negli anni. “La persona tutta perfezione di prima con quell’aura non esiste più”, ha spiegato, raccontando di sentirsi più consapevole e desiderosa di mostrarsi per ciò che è realmente. Accanto a lei restano le persone che non l’hanno mai lasciata sola: la famiglia, gli amici di sempre, i punti fermi che l’hanno aiutata a rialzarsi.

Dopo due anni complessi, segnati da processi, critiche e da una separazione dolorosa, Ferragni guarda avanti con l’idea di ricominciare. Non una rinascita fatta di clamore, ma un ritorno alla vita quotidiana, con maggiore attenzione, maturità e una nuova consapevolezza di sé.