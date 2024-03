Chiara Ferragni diffida L’Espresso dopo la copertina con Joker: la reazione e cosa dice la legge

La cover de L’Espresso con Chiara Ferragni in versione Joker ha avuto l’effetto sperato, ovvero quello di accendere la polemica (e forse oscurare il contenuto dell’inchiesta). Nella Giornata internazionale della donna, il noto settimanale esce in edicola con una copertina discutibile in cui l’influencer assume le sembianze del cattivo di Batman. E le reazioni non si sono fatte attendere (video in apertura).

Chiara Ferragni, arriva la diffida a L’Espresso dopo la copertina-Joker

L’intento de L’Espresso è quello di fare luce sul business di Chiara Ferragni e lo fa mettendola in copertina con le sembianze di Joker. Ovviamente la replica del team legale della Ferragni non si è fatta attendere.

Come si legge in una nota ufficiale, l’influencer “ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso”.

Al tempo stesso però i legali hanno “diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione, prevista per domani 8 marzo, del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo”. Gli avvocati “contestano la portata gravemente diffamatoria e lesiva dell’uso fatto in copertina dell’immagine della propria assistita palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata”.

Chiaramente la scelta della foto ha diviso anche i social, tra chi sostiene la scelta della testata e chi, invece, ne critica la durezza, dando supporto a Chiara Ferragni. Ma cosa dice in merito la legge?

A fare chiarezza ci ha pensato Angelo Greco, avvocato, imprenditore, giornalista e scrittore, nonché direttore de La Legge per Tutti, che su Threads ha spiegato:

Simpatica o antipatica che sia, quel che conta è la norma. Art. 10 codice civile Gli usi dell’immagine altrui non devono in alcun modo recare un pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro nella persona ritratta Questa è la legge. Ma i giornalisti se ne fott*no sempre.

La reazione dell’influencer

In serata è giunta anche la reazione dell'influencer, in America per lavoro: