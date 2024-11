Chi è Pasquale La Rocca, a Ballando con le Stelle 2024 con Nina Zilli: tutto sulla vita privata del famoso maestro di danza

Pasquale La Rocca è uno dei ballerini professionisti e maestro del programma televisivo Ballando con le Stelle. La sua partecipazione alla stagione 2024 del celebre show di Rai1, condotto da Milly Carlucci, lo vede in coppia con Nina Zilli. Ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto.

Pasquale La Rocca, chi è il maestro di Ballando con le Stelle

Pasquale La Rocca è nato il 24 giugno 1989 a Napoli. Fin da giovane, ha mostrato una grande passione per la danza, iniziando a ballare all’età di 9 anni. Nel 2003, ha cominciato a partecipare a competizioni dilettantistiche, classificandosi tra le prime tre coppie ai Campionati Nazionali Italiani insieme alla collega Concetta Picascia. Successivamente, ha ballato con Vincenza Napolitano e Marika Fondi, con cui ha vinto il TeamMatch della Danza al San Benedetto Open 2006 e la Supercoppa di Foligno 2007.

Nel 2014, Pasquale è diventato un ballerino professionista, entrando a far parte del cast di “Burn the Floor”, una produzione di Broadway. La sua carriera internazionale lo ha portato a partecipare a diverse edizioni di “Dancing with the Stars” in Belgio e Irlanda, vincendo il primo premio in entrambe le versioni del programma. Nel 2022, ha debuttato a “Ballando con le Stelle” in Italia, vincendo la competizione insieme alla giornalista Luisella Costamagna.

La vita privata di Pasquale La Rocca è molto riservata. Nonostante la sua popolarità, Pasquale preferisce mantenere un basso profilo riguardo alla sua vita sentimentale. Non risulta avere una moglie né figli, e sembra essere attualmente single.

Oltre alla danza, Pasquale è un amante delle lingue e parla fluentemente francese, inglese e spagnolo. È anche detentore di un record mondiale per la distanza più lunga percorsa in un passo a due, raggiungendo ben 12,6 km durante un evento a Londra nel 2022.