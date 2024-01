Marta Viola è la vincitrice di Io Canto Generation 2023, un talent show condotto da Gerry Scotti. La giovane cantante ha conquistato il cuore dei telespettatori con le sue esibizioni emozionanti, conquistando pubblico e giuria grazie alle sue straordinarie doti vocali.

Chi è Marta Viola, vincitrice di Io Canto Generation 2023

Marta Viola, 14 anni, ha superato brillantemente diverse sfide nel corso della finale di Io Canto Generation. Ha emozionato tutti con la sua interpretazione di “My Heart Will Go On”, in duetto con la coach Benedetta Caretta. Inoltre, ha cantato “Di sole e d’azzurro” e “All by Myself”, entrambe esibizioni hanno ricevuto una lunga standing ovation.

Come vincitrice di Io Canto Generation 2023, Marta Viola ha ottenuto l’accesso alla “Summer School Academy” di canto, cinema e filmmaking musicale, presso la sede della New York Film Academy di Firenze. Ha anche ricevuto il “Premio Tecnico Giuria e Radio”, assegnato dalla giuria insieme alla speaker di R101 Chiara Tortorella. Inoltre, ha avuto la possibilità di incidere una cover tra quelle proposte nel corso delle sei puntate di Io Canto Generation.

Marta Viola, con la sua voce unica e il suo talento innegabile, ha aperto le porte di un futuro radioso. Il suo successo a Io Canto Generation 2023 è solo l’inizio di una carriera promettente nel mondo della musica. Ne sono testimoni le parole del padrone di casa, Gerry Scotti, che con il suo carisma abituale, ha espresso con entusiasmo le prospettive future della giovane cantante:

Sarai probabilmente una di quelle che avrà successo anche in America.

