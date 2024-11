Chi è La Talpa e chi ha vinto: montepremi e finalisti, cosa è successo nell’ultima puntata

La finale di La Talpa 2024, andata in onda lunedì 25 novembre su Canale 5, ha riservato colpi di scena incredibili. Alessandro Egger, attore e modello, si è aggiudicato il montepremi di 38.000 euro, ma la vera sorpresa è stata la rivelazione della “talpa”: Lucilla Agosti. Per settimane, la concorrente ha giocato con abilità, sabotando i compagni e mantenendo un segreto che l’ha messa costantemente alla prova.

Lucilla Agosti smascherata: è lei La Talpa

“È stato snervante” ha ammesso Lucilla durante un’intervista con la conduttrice Diletta Leotta. “La parte più difficile è stata non poter entrare davvero nel gruppo. Dovevo sempre essere sotto controllo”.

Durante il programma, Lucilla ha messo in atto una serie di sabotaggi che, col senno di poi, appaiono geniali. Tra i momenti più memorabili, la scelta della canzone “Dominique” per confondere i compagni e la Grande Prova, in cui ha deliberatamente ostacolato il recupero della moneta da 10.000 euro.

Un dettaglio intrigante era l’indizio “L’amate,” che giocava con il suo nome: “L’apostrofo A… mate” ha spiegato Agosti. Perfino una data apparentemente casuale, l’8 settembre 1943, si è rivelata il suo compleanno, un indizio che pochi hanno saputo decifrare.

veronica PEPARINI che rovina l’ultima cena dei finalisti e prima di andarsene decide di MALEDIRE tutti pic.twitter.com/lo4w48u94T — (@ruffi4no) November 25, 2024

Alessandro Egger vince il montepremi

Tra i finalisti, Alessandro Egger ha conquistato il pubblico e il titolo di vincitore. Con uno stile di gioco onesto ma strategico, Egger ha dichiarato: “Ho dato tutto quello che potevo. È stato un viaggio autentico e gratificante”.

In finale con lui, Andrea Preti e Lucilla Agosti, quest’ultima già smascherata come talpa. La vittoria di Egger rappresenta il coronamento di un percorso avvincente e ricco di sfide. Egger ha vinto il montepremi finale di 38 mila euro.