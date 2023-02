Jacqueline Luna Di Giacomo è la fidanzata di Ultimo, in gara al Festival di Sanremo 2023, nonché figlia di Heather Parisi. A lei Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, aveva dedicato la canzone “Quel filo che ci unisce”. E sempre lei lo ha “salvato dalla solitudine e dalle cose materiali della vita” dopo il tira e molla con Federica Lelli.

Jacqueline Luna Di Giacomo: chi è la fidanzata di Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo hanno deciso di rendere pubblica la loro storia d’amore nel marzo 2021 condividendo la foto di un loro bacio al tramonto, in riva al mare. Non di rado la figlia di Heather Parisi condivide sui social romantiche foto di coppia.

Nata a Roma il 10 marzo 2000 dall’unione tra Heather Parisi ed il suo ex compagno, Giovanni Di Giacomo, Jacqueline Luna fece parlare di sè qualche anno fa, nel 2019, proprio per via dei suoi post social conto la madre, dai quali trapelava una situazione familiare delicata della quale però non volle mai parlarne in tv. “Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa”, aveva commentato.

Dopo aver vissuto con la madre ad Hong Kong per tre anni, nel 2013 Jacqueline Luna Di Giacomo ha fatto ritorno in Italia. Oggi vive tra Roma e Los Angeles e coltiva il sogno di lavorare nel cinema ed intanto ha un suo brand, Giveme.

Nel maggio 2022 ha conseguito il diploma alla New York Film Academy. Con la sorella Rebecca Jewel, frutto della relazione tra la madre Heather e il primo marito Giorgio Manenti, c’è un bel rapporto. Le due oltre ad essere sorelle sono anche grandi amiche.

A lei il fidanzato Ultimo ha dedicato nell’agosto 2021 delle toccanti parole d’amore:

Stamattina sei tornata in America e hai lasciato a casa mia un casino incredibile per colpa del tuo/nostro disordine. E così adesso ogni angolo di casa ha la tua voce. Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato. Il mio disco non poteva concludersi senza di te e seppur racconterà di questo periodo assurdo e della solitudine che mi ha portato, dentro ci saranno anche la speranza e la vita che solo una come te poteva riuscire a darmi.