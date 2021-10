Andrea Casalino prima di entrare dentro la Casa del Grande Fratello Vip si dichiarava felicemente single e alla ricerca di qualche storia. Ecco perché, prima di debuttare in onda aveva mostrato interesse per Sophie Codegoni.

Una volta fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Andrea Casalino ha svelato di avere una fidanzata da poco tempo.

L’attore dal fisico mozzafiato anche per questo motivo si è recentemente confidato con Sophie Codegoni, precisando le cose.

Proprio la ex tronista di Uomini e Donne ne ha parlato con Gianmaria Antinolfi palesando alcuni dubbi in merito:

La cosa che non mi è piaciuta è che tutti adesso, in corsa, hanno detto che hanno delle frequentazioni. Secondo me non è corretto, sarò io che sono maliziosa, ma quello che mi viene in mente è che se hai una frequentazione fuori lo dici subito, se tu non lo dici mi viene da pensare che tu voglia prima capire se puoi creare una dinamica di coppia, che è quella che funziona sempre di più, e quando sei arrivato al punto di capire che non farai una storia con nessuno dici ‘ io sono mezzo fidanzato’.