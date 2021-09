Dopo Soleil Sorge anche Andrea Casalino si sbottona e svela di avere una fidanzata fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni, chiacchierando con Gianmaria Antinolfi, ha svelato il suo punto di vista proprio su questa faccenda.

La cosa che non mi è piaciuta è che tutti adesso, in corsa, hanno detto che hanno delle frequentazioni. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Secondo me non è corretto, sarò io che sono maliziosa, ma quello che mi viene in mente è che se hai una frequentazione fuori lo dici subito, se tu non lo dici mi viene da pensare che tu voglia prima capire se puoi creare una dinamica di coppia, che è quella che funziona sempre di più, e quando sei arrivato al punto di capire che non farai una storia con nessuno dici ‘ io sono mezzo fidanzato’.

Secondo me è scorretto, io fossi la fidanzata fuori ‘Ciao, arrivederci‘… stasera quando ho sentito Andrea dire così, tutti ‘ah, che bello, che bello‘, io ho pensato ad altro, perché comunque ci ha marciato anche un po’ su sul fatto di scherzare con me, attenzione non perché io ci sia rimasta male, proprio per una questione di coerenza.

Hai fatto le battutine, hai rilasciato delle interviste dicendo ‘ah, probabilmente con Sophie…‘, entri e fai la battutina della love boat, in puntata fai il simpaticone su sta cosa, ci marci sopra, e quando capisci che io non sono interessata a questo allora oggi dici ‘io ho una relazione‘.