Checco Zalone e Virginia Raffaele stanno insieme? Secondo DillingerNews, portale di Fabrizio Corona, sarebbe nata una nuova coppia esplosiva e lui avrebbe anche lasciato la compagna.

Sembra che lo showman abbia comprato un’altra casa a Bari nello stesso palazzo in cui abita la sua famiglia, proprio per poter mantenere la sua privacy e un certo distacco, senza stare lontano dal suo grande amore, ovvero le sue bambine.

Sappiamo con certezza che Zalone è residente in Puglia, per l’esattezza a Bari e che ha due figlie con quella che ad oggi possiamo chiamare ex compagna, perché non si è mai voluto sposare.

E ancora:

Ma la novità non è solo la separazione con la madre delle figlie, la donna che gli è stata vicino per 24 anni, aiutandolo in tutto e per tutto

L’altra novità è che Checco Zalone ha comprato una casa a Roma, i cui lavori di ristrutturazione stanno per essere ultimati. Come mai proprio Roma? Siamo sicuri che il motivo sia solo lavorativo? A quanto pare no, perché il cuore dell’uomo che da anni fa ridere l’Italia intera è occupato, udite udite, dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele.