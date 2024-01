Beatrice Luzzi critica Checco Zalone: la regia del GF la censura

Beatrice Luzzi, con la solita sincerità che la contraddistingue, ha criticato Checco Zalone durante la cena nella Casa del Grande Fratello, ecco le sue parole.

“Checco Zalone a me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo a teatro purtroppo e mi ha deluso tantissimo…”, purtroppo il discorso è stato prontamente censurato dalla regia del Grande Fratello.

Ecco il VIDEO a seguire:

Sono nervosa perché avendo una confidenza molto particolare con Vittorio mi ero fatta delle aspettative, devo fare un passo indietro. Mi aspetto lealtà solo dalle persone a cui do il cuore, perché se no non mi aspetto lealtà e non aspetto protezione neanche perché so di avere posizioni molto difficili da gestire, ma c’è una bella differenza tra il non schierarsi e schierarsi dall’altra parte.

Soprattutto se l’altra parte è strumentale, tattica, non vera. Mi aspetto almeno che non sia solidale con l’altra. Se Vittorio non ha parlato per due mesi con Perla, si sono nominati a vicenda e poi improvvisamente proprio il giorno della puntata cominciano a parlare e si danno il bacino della buonanotte mi sembra un po’ troppo. Non deve più essere importante per me Vittorio, non posso contare su di lui.