Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, ha attaccato Beatrice Luzzi difendendo Massimiliano Varrese e invitando il pubblico del Grande Fratello a rivalutare il concorrente.

La mamma di Greta attacca Beatrice e difende Varrese

Beatrice è una grande istigatrice, lei intrattiene il gioco. Greta è reale. Lei potrebbe vedersela con me perché io sono più giocatrice. Ma io sono contenta del percorso che sta facendo mia figlia e per il resto va bene così. Questo gioco è strategia ed io lo capisco. Io non ce l’ho con Beatrice, lei sta giocando. Prima ha istigato Perla e adesso lo sta facendo con Greta, state sereni. Beatrice è una grande istigatrice e vorrei vederti da vicino per dirtene quattro perché in casa ti mancava solo la scopa per potergli correre dietro perché sei corsa dietro a tutti. Sei più tentatrice tu che mia figlia di 25 anni.

La mamma di Greta si è complimentata con Vittorio:

Complimenti a Vittorio, sei molto più maturo di Beatrice, che veramente… vergognosa. Istigatrice sì però è anche una mamma. Non è un bell’esempio per chi guarda, assolutamente, anche perché ha due figli piccoli. Io non avrei mai fatto una cosa del genere. Devo dire che qualche problema ce l’ha. Staremo a vedere! Vergognose le parole che ha detto. Ma io persone come queste manco le calcolo. Ho un conto in sospeso con lei, anche su di me aveva parlato male. Fa tanto la maestrina! Ma parla come mangi pudica, che forse è meglio. Greta non reagisce.

E poi ha difeso Varrese:

Vi svelo perché ho fatto gli auguri a Massimiliano Varrese. Lei ha voluto farlo passare per ciò che non è per farsi bella lei. Questa cosa l’ho notata su tutti, anche su Giuseppe, che poi lei ha 30 anni in più e si è messa con un ragazzino e già quello già era sconvolgente. Cerca di far passare gli altri per brutte persone, quando Crudelia Demon è lei. Ha ragione Anita su quello che dice… Beatrice è una brava istigatrice. La figura di Massimiliano lì l’ha rovinata Beatrice perché lui non è così come l’hanno dipinto. Una vergogna ciò che ha fatto ma le persone intelligenti lo hanno capito. Beatrice è incommentabile, che vi devo dire? E’ una narcisista e vuole mettere in cattiva luce le persone, soprattutto Massimiliano. Ma ci sono tante persone che hanno capito il tuo gioco, riguardate le puntate e rivalutare Varrese perché lei è furba, furbissima.

Quindi secondo la signora Marcella sarebbe Varrese la “vittima” di Beatrice?