Ormai nella Casa del Grande Fratello è guerra aperta nei confronti di Beatrice Luzzi. Perla Vatiero avrebbe pensato ad un vero e proprio piano da mettere in atto in settimana al solo scopo di “istigare” l’attrice, ma contro la Luzzi ci sarebbero anche Anita e Greta.

La provocazione di Perla contro Beatrice

La tensione nella Casa del GF è abbastanza palpabile. In modo particolare, dopo la passata puntata, si sono incrementati gli screzi tra Beatrice e Perla. Quest’ultima, in particolare, ha messo le cose in chiaro sottolineando ciò che proprio non le è andato giù dell’attrice:

A me non dici cosa faccio o cosa non faccio. Con me ha sbagliato.

A tal fine avrebbe preso una decisione che Perla ha voluto comunicare ai suoi compagni di avventura:

Non le dite niente, io lo dico solo a voi. Non toccherò un piatto per una settimana. Proprio per istigarla.

In confessionale anche Anita ha ribadito il progetto dell’ex volto di Temptation Island:

La strategia è non fare i piatti, non fare niente e fare la donna Vatiero.

Questo porterà a breve ad alimentare ancora di più le due fazioni della Casa, e tra chi si è espresso contro Beatrice c’è anche Greta Rossetti, che parlando con Grecia si è lasciata andare ad uno sfogo molto duro contro Beatrice.

Greta su Beatrice “sono 4 mesi che questa fa così e nessuno l’ha mai fermata. Mi sta TORTURANDO il cervello, porta ENERGIE NEGATIVE. E quello che mi dà più fastidio è che da fuori non si vede, MA SONO CONTENTA CHE ADESSO FINALMENTE SI VEDA” Che agnellino, amore #grandefratello pic.twitter.com/Ro1tsdPgsk — Cristiana (@Cristia44732265) January 25, 2024

La Rossa manco se la fila e questa sta già esaurita. Tutta da sola ha fatto, mo che vuole? B O H #grandefratellopic.twitter.com/QhOdgfG2Q6 — falsaaaaah (@falsaaaaah) January 25, 2024