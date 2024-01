Anita Olivieri, dopo la diretta del Grande Fratello, ha avuto modo di parlare (ancora) di Beatrice Luzzi, svelando a Perla Vatiero cosa avrebbe detto in confessionale agli autori.

“Beatrice? Dateci tempo! Ecco come diventerà”, parla Anita

Sai cosa ho detto in confessionale? Alice nel Paese delle Meraviglie aveva la Regina di cuori, adesso che c’è Perla la facciamo diventare il Cappellaio Matto, vedrete… dateci tempo.

Peccato che tutte queste parole Anita le dica spesso quando non si trova Beatrice davanti agli occhi, esattamente come è accaduto a Perla proprio di recente.

Queste ragazzine, invece, dovrebbero prendere esempio da Beatrice, donna intelligente, elegante, arguta e soprattutto strutturata.

Nooo ma aneeta non è per niente ossessionata da Bea e pensare che questo discorso e durato più di due minuti!! 🤡 #GrandeFratello pic.twitter.com/8GMEaYD3BG

La banalità del male, se chiedete a me.

Perché ok cattive ma anche sceme no (farsi due domande del perché é La regina di Cuori per il pubblico?) #grandefratello pic.twitter.com/lt3XgqLOUp

— Queen Teuta🇦🇱 (@BimBumB72357488) January 24, 2024