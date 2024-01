Vittorio piange al GF: la crisi e il confronto con Beatrice – VIDEO

Momento di crisi per Vittorio Menozzi al Grande Fratello. Il modello, infatti, si è confrontato con Beatrice Luzzi tirando anche in ballo il litigio con Perla Vatiero.

Vittorio piange al GF: il confronto con Beatrice

Vittorio ha iniziato a lamentare di non voler essere coinvolto in fazioni, in divisioni, in litigi superflui e troppo caotici. In particolare, il ragazzo sembra aver digerito quanto accaduto negli ultimi giorni e sente su di sé la pressione di dover prendere posizione, quando è l’ultimo dei suoi desideri.

Ciò lo ha portato a chiarire, sebbene con modalità confusionarie, tali pensieri a Beatrice. “Tu hai un carattere diverso e ti trovi più a tuo agio in certe situazioni, mentre il mio istinto è di scappare” afferma Vittorio.

Il modello ha fatto l’esempio del diverbio avuto con Perla e qui Beatrice spiega di non aver discusso con la ex di Mirko:

Ho preso posizione, non mi pare di aver litigato.

“Questo senso civile che hai è bellissimo, lo difendo, ma non fa parte di me. Non so fare i conti con tanta energia, ho altre fragilità, altri pensieri” ha affermato ancora l’ingegnere.

Vittorio, in qualche modo, ha preso le difese di Perla.

Il modello ha affermato di essere stanco e di voler costruire un buon rapporto con tutti.