Cecilia Rodriguez ha litigato con un addetto della sicurezza mentre sfilava sul red carpet di Venezia 80? La notizia ha fatto il giro della rete così come il video che potete trovare in apertura del nostro articolo.

La Rodriguez, presente a Venezia 80 in occasione della première del film “Poor Thing,” diretto da Yorgos Lanthimos, ha indossato un abito giallo limone che ha esaltato la sua bellissima figura.

Tuttavia, ciò che ha catalizzato l’attenzione dei presenti è stato un “battibecco” con uno degli addetti alla sicurezza presente in passerella. “Ma che c’entra? Allora… C’è lui qua davanti”, ha detto Cecilia rivolgendosi all’uomo.

“Cecilia, non ti preoccupare”, afferma poi una voce fuori campo: cosa sarà successo?

Ignazio Moser, intervistato a Venezia da SuperGuidaTV, ha parlato delle imminenti nozze con Cecilia Rodriguez:

Il gossip è ovunque, soprattutto per persone come noi. L’amore è la base, poi ci sono tante cose che mantengono vivo il rapporto. Certo che ci sposiamo, lo faremo l’anno prossimo!

