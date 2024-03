“Ci sposeremo il 30 giugno”. Ospiti a Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno svelato in esclusiva la data del loro matrimonio e hanno condiviso anche alcuni dettagli inediti sul loro giorno più bello.

“Sarà una domenica. Non pensavo di sposarmi di domenica, ma va bene così”, ha affermato la futura sposa, specificando che i festeggiamenti dureranno 36 ore. “Il giorno prima saremo solo con le nostre famiglie. Poi ci sarà il giorno del matrimonio tutti insieme. E il giorno dopo saremo con gli amici”.

La coppia ha rivelato sia il numero degli invitati (circa 200), che hanno rappresentato il capitolo più spinoso, sia i ruoli speciali pensati per gli altri fratelli Rodriguez:

Mia sorella Belén sarà la mia damigella d’onore. Mio fratello Jeremias sarà, invece, uno dei testimoni.

Belen mi deve accompagnare in tutto. Le abbiamo dato questo ruolo perché se lo merita. Per tutti quei consigli e per i momenti di ansia e una che ti fa stare bene.