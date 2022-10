Nella Casa del Grande Fratello Vip, da ore, stanno succedendo cose particolari. Prima della diretta saltata (i problemi tecnici non sono stati risolti) Carolina Marconi ha scritto un messaggio allarmante che ha voluto fare leggere a Sara Manfuso.

Proprio la Manfuso, successivamente, ne ha voluto parlare con Elenoire Ferruzzi, così come scrivono gli amici di Novella 2000:

Carolina mi ha detto di andare con lei in camera. Io pensavo mi volesse dare una sua cosa. E ho sbagliato. Ha aperto il suo armadio, ha preso un pennarello e ha scritto una cosa sulla parete per poi cancellarla. Quindi se tu vai a vedere trovi la scritta cancellata, ancora forse leggibile. E il testo è questo: “A mio marito hanno dato il carcere venti mesi per violenza domestica”. L’ha cancellato, le sono andata vicino…