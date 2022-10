La diretta del Grande Fratello Vip è saltata da circa un’ora. Sul sito c’è l’immagine fissa del logo mentre sul canale 55 stanno andando in onda le dinamiche delle scorse ore con la scritta “Rewind”.

Salta la diretta del Grande Fratello Vip: le ipotesi del web

Sui social sono emerse le prime ipotesi. Alcuni pensano che la Casa si sia “fermata” per via della denuncia del Codacons: “Dopo atti di bullismo a danno di Marco Bellavia i responsabili rischiano fino a quattro anni di carcere”, si legge sul comunicato.

Altri dicono che Cristina Quaranta e Gegia abbiano avuto un litigio così grande tanto da far saltare la diretta per sistemare la situazione.

In molti, invece, parlano dell’abbandono di Sara Manfuso (proprio ieri aveva parlato di un potenziale ritiro all’ora di pranzo).

La diretta, in questa ora di “buco”, si era ripristinata solamente per qualche minuto, giusto il tempo di vedere Sara ancora in Casa.

Presumibilmente, quindi, ci sono solo dei problemi tecnici che stanno cercando di risolvere.

Raga, ma in che senso la diretta è saltata perché c’è stata una zuffa tra Cristina e Gegia? Non ci voglio credere! #GFvip #gfvip7 pic.twitter.com/DdFemz7EHB — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 5, 2022